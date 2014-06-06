ЗМІ: Окупаційна влада Криму заговорила про чергове зростання цін

Окупаційна влада Криму прогнозує подальше зростання цін на півострові, передає Крым.Реалии.

Як повідомив в ефірі «Транс-ем-Радіо» перший «віце-прем'єр» Криму Рустам Теміргалієв, очікується «невелике вимушене підвищення цін». При цьому він закликав не плутати це зі спекуляцією.

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«Я думаю, ми зараз будемо дуже жорстко реагувати на всі спекулятивні підвищення цін. Якщо ціна піднялася на 10, максимум 15 відсотків, то ми це приймаємо. При цьому зростання цін буде набагато повільніше, ніж зростання заробітних плат і пенсій», - заявив Теміргалієв.

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Зростання цін в Криму почалося після входження півострова до складу Російської Федерації за підсумками нелегітимного референдуму. Черговий стрибок цін стався після переходу на рублеві розрахунки та остаточної відмови від української гривні.

Так, за даними «Радміну», націнка на ліки в аптеках досягла 22%. Нещодавно майже у всіх містах анексованого півострову підняли ціни на проїзд. Цінова ситуація на півострові поряд з дефіцитом викликає серйозне невдоволення серед населення.