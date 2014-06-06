Путін у Франції зізнався, що «можливо, має вплив на сепаратистів» на Донбасі

Президент Франції Франсуа Олланд у бесіді з президентом Росії Володимиром Путіним увечері 5 червня в Єлисейському палаці підкреслив необхідність припинення бойових дій на Україні, повідомляє Deutsche Welle.

Про це повідомив телерадіокомпанії RTL в п'ятницю, 6 червня, міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, який був присутній на цій зустрічі.

За його словами, Олланд і Путін обговорили тему постачань російського газу в Україну. Фабіус підкреслив, що обидва президенти спілкувалися "дуже відкрито".

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Фабіус повідомив також, що він і Франсуа Олланд наполягали на тому, що припинення військових дій на Україні має бути пріоритетною метою.

У свою чергу Путін визнав, що, можливо, має якийсь вплив на проросійських сепаратистів, хоча і підкреслив, що він обмежений, додав глава французького Мзс.

Крім того, Путін заявив, що був проти проведення референдуму про незалежність Луганської та Донецької областей від Києва, проте такий плебісцит відбувся.