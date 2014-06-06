Путін у Франції зізнався, що «можливо, має вплив на сепаратистів» на Донбасі
На зустрічі з Володимиром Путіним президент Франції Франсуа Олланд зазначив необхідність перемир'я на Україні, повідомив глава МЗС Франції. За його словами, Путін визнав, що, можливо, має якийсь вплив на сепаратистів.
Президент Франції Франсуа Олланд у бесіді з президентом Росії Володимиром Путіним увечері 5 червня в Єлисейському палаці підкреслив необхідність припинення бойових дій на Україні, повідомляє Deutsche Welle.
Про це повідомив телерадіокомпанії RTL в п'ятницю, 6 червня, міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, який був присутній на цій зустрічі.
За його словами, Олланд і Путін обговорили тему постачань російського газу в Україну. Фабіус підкреслив, що обидва президенти спілкувалися "дуже відкрито".
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Фабіус повідомив також, що він і Франсуа Олланд наполягали на тому, що припинення військових дій на Україні має бути пріоритетною метою.
У свою чергу Путін визнав, що, можливо, має якийсь вплив на проросійських сепаратистів, хоча і підкреслив, що він обмежений, додав глава французького Мзс.
Крім того, Путін заявив, що був проти проведення референдуму про незалежність Луганської та Донецької областей від Києва, проте такий плебісцит відбувся.