СБУ спіймала терористів, які планували напад на прикордонний відділ "Амвросіївка"

Встановлено, що на початку червня ц.р. затримані особи отримали завдання від керівництва терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки», щодо здійснення вибуху на території відділу Держприкордонслужби з метою дестабілізації ситуації серед військовослужбовців та залякування мирного населення. Серед інших завдань терористів було викрадення полковника прикордонної служби.

Правоохоронці затримали зловмисників у автомобілі поблизу прикордонного відділу «Амвросіївка» під час здійснення візуального спостереження за будівлею ДПС.

У ході затримання у зловмисників вилучено три автомати Калашникова, пістолет Макарова, велику кількість бойових набоїв та два саморобні вибухові пристрої.

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За цим фактом слідчими УСБУ у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.