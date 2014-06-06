Російські журналісти шпигували в Україні під виглядом фінів

Російські журналісти збирали на Закарпатті розвідувальну інформацію під виглядом фінських журналістів.

17 травня в Ужгороді було затримано групу російських журналістів «Першого каналу», які діяли на Закарпатті за завданням спецслужб Російської Федерації під прикриттям і пред'являли посвідчення фінської телерадіокомпанії «МТВ-3».

Розвідувально-підривну діяльність групи російських журналістів задокументували та припинили працівники УСБУ в Закарпатській області та Ужгородського міськвідділу міліції. Російські мас-медійники були затримані і примусово повернуті в Російську Федерацію.

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Виходячи з цього, до голови закарпатської міліції полковника Сергія Шаранича звернувся з листом начальник обласного управління Служби безпеки України Любенков, який просить заохотити за професіоналізм причетних до цієї спецоперації працівників.

Зокрема, керівництво УСБУ висловлює подяку працівникам Ужгородського міськвідділу міліції: начальнику карного розшуку Юрію Кереканичу, заступнику командира взводу роти патрульної служби Володимиру Цапу, інспекторам ППС Валерію Товтину та Василю Сеньку - за оперативне затримання і припинення розвідувально-підривної діяльності групи російських журналістів «Першого каналу» .