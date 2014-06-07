Яценюк розпорядився забезпечити житлом сім`ї загиблих військових
00:35, 07 червня 2014Політика
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Глава уряду Арсеній Яценюк розпорядився забезпечити житлом сім`ї військових, які брали участь в антитерористичній операції і загинули у боях.
Арсеній Яценюк
Про це він заявив в ефірі Першого національного телеканалу.
«Я дав вказівку видавати квартири всім сім`ям загиблих військових», - сказав Яценюк.
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Він підкреслив, що українські військові - справжні герої, а їх сім`ї - це героїчні сім`ї. Жодну родину не залишу напризволяще», - сказав глава уряду.
Раніше прем`єр повідомив, що станом на 4 червня від фізичних та юридичних осіб на потреби армії надійшло 128,7 млн грн.
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