Яценюк розпорядився забезпечити житлом сім`ї загиблих військових

Про це він заявив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Я дав вказівку видавати квартири всім сім`ям загиблих військових», - сказав Яценюк.

Читайте такожЯценюк прогнозує початок економічного зростання в Україні з 2016 року

Він підкреслив, що українські військові - справжні герої, а їх сім`ї - це героїчні сім`ї. Жодну родину не залишу напризволяще», - сказав глава уряду.

Раніше прем`єр повідомив, що станом на 4 червня від фізичних та юридичних осіб на потреби армії надійшло 128,7 млн грн.