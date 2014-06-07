На Донбасі терористи обстріляли блокпост і колону сил АТО, поранено 2 військових - Тимчук

На Донбасі в результаті обстрілу блокпоста поранено 2 українських військових.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», за останні години в зоні проведення АТО обстріляли блокпост силовиків поблизу Билбасівки (Слов'янський р-н Донецької обл.). Поранено двох українських військовослужбовців", - пише Тимчук.

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Також він зазначає, що терористи обстріляли колону сил АТО. Ніхто з силовиків не постраждав.

За словами Тимчука, силовики відкрили вогонь у відповідь, але про втрати серед терористів даних немає.