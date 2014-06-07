На інавгурацію Порошенка Лукашенко приїхав у шикарному кортежі - ЗМІ

До Києва з'їхалися гості інавгурації президента України, - повідомляє кореспондент ТСН.

З обіду п'ятниці даішники розчищали рух транспорту до центру міста. Через це вже в сімнадцять годин Харківська площа на виїзді зі столиці перетворилася на суцільну пробку. По дорозі до аеропорту "Бориспіль" кожні п'ятсот метрів за безпекою стежать наряди міліції і періодично перекривають рух для громадян. В аеропорту - все спокійно. Почесних гостей чекають великі кортежі.

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Камера ТСН зафіксувала, як прибувають делегації: на інавгурацію прилетів міністр культури Цай У, прем'єр-міністр Латвії Лаймдота Страуюма і багато інших. Офіційних гостей саджали в автомобілі відразу з трапу літака у супроводі міліцейських машин зі спецсигналами відправляли до Києва.

Найбільш вражаючий кортеж виявився у президента Білорусії Олександра Лукашенка - автоколона з одинадцяти автомобілів. На цей раз він прилетів без свого молодшого сина. Дуже скромно в п'ятницю вели себе росіяни. Офіційну делегацію на інавгурації очолює посол Російської федерації в Україні Михайло Зурабов. Він скромно вийшов з виходу із залу офіційних делегацій, сів у свій "Мерседес" і в супроводі лише охорони свого посольства попрямував до своєї резиденції.

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VIP-гості оселилися в найдорожчих готелях у центрі міста, а ближче до ночі вийшли на прогулянку.