На інавгурацію Порошенка до ВР прибули близько 60 офіційних зарубіжних делегацій

У Верховній Раді України, де сьогодні проходить інавгурація новообраного президента України Петра Порошенка, присутні представники близько 60 офіційних зарубіжних делегацій.

Як передає кореспондент УНІАН, у залі присутні 23 глави держав, урядів, парламентів і керівників міжнародних організацій. Зокрема, президент Польщі Броніслав Коморовський, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Литви Далі Грібаускайте, федеральний президент Швейцарії, діючий голова ОБСЄ Дідьє Буркхалтер, президент Словенії Борут Пахор, президент Естонії Тоомас Ільвес, прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер, президент Європейської Ради Герман ван Ромпей, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзанньєр, заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

5 делегацій представлені на рівні віце-прем'єр-міністрів, решта делегацій - на рівні міністрів закордонних справ або послів, акредитованих в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, делегацію США представлятимуть віце-президент Джо Байден, сенатор Джон Маккейн і помічник держсекретаря Вікторія Нуланд. Російську делегацію - посол РФ в Україні Михайло Зурабов.