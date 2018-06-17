Як уберегтися від грипу

На кінець січня – початок лютого фахівці обіцяли епідемію грипу та гострих респіраторних інфекцій. Чи справдяться прогнози? Як вберегтися від зараження грипом? Чи потрібно робити щеплення посеред зими? Про це УНІАН розповів директор Українського центру грипу МОЗ України професор Аркадій Фролов.

Аркадію Федоровичу, на кінець січня обіцяли епідемію грипу та гострої респіраторної інфекції. Чи справджуються прогнози?

Поки що ні. Хоча за останні сім днів в Україні спостерігається активізація епідемічного процесу. Кількість людей, які захворіли на грип і ГРІ, різко зросла. Український центр грипу веде постійне спостереження за епідемічною ситуацією в десяти контрольних містах держави. І, якщо на другому тижні нового року в цих містах було близько 36 тисяч осіб, що захворіли на респіраторні інфекції, то зараз їх уже понад 49 тисяч. Тобто хворих побільшало на 25,7 %. Зважаючи на те, що були зимові канікули та новорічні вихідні (люди мало контактували між собою в громадському транспорті, на роботі, у навчальних закладах), це – достатньо активні темпи поширення інфекції.

За захворюваністю на ГРВІ серед українських міст лідирує Вінниця. Далі йдуть Львів, Київ, Чернігів. Але поки ні в цих містах, ні в інших контрольних обласних центрах перевищення епідемічного порогу не зафіксовано. Тобто – ситуація щодо грипу та ГРВІ напружена, але у фазу епідемії Україна ще не вступила.

А яка ситуація з дитячою захворюваністю?

У дитячих групах вона дещо вища, ніж загалом. Це дало підстави для того, щоб у деяких містах України оголосити карантинні канікули. Цей організаційний захід дуже ефективний і дає змогу знизити темпи поширення грипу та респіраторних інфекцій.

Які категорії населення є найбільш схильними до грипу?

Це групи так званого медичного та професійного ризику: діти, особи, старші від 65 років, люди, хворі на хронічні захворювання легень, серцево-судинної системи, цукровий діабет, ті, хто спілкується з великою кількістю людей (працівники комунального господарства, транспортники, медичні працівники, педагоги тощо).

Чи можливо, що цього року нас обмине епідемія грипу?

Нині її прихід стримує тепла погода. І ми цьому раді. Температурний чинник – надзвичайно важливий. Потепління завжди рятує від спалахів грипу та ГРВІ. Але якщо станеться похолодання до 10 градусів морозу, то епідемія піде дуже швидкими темпами.

Чи можна вберегтися від зараження респіраторною інфекцією?

Коли людина перебуває тривалий час на вулиці на морозі, то її організм втрачає здатність до вироблення захисних протигрипозних факторів, насамперед інтерферону, вона застуджується. Тому треба добре одягатися. Легко вдягнута людини – а зараз багато таких, особливо серед молоді, – фактично беззахисна перед вірусами. Найретельніше бережіть ноги та поперекову ділянку тіла. Ще хочу наголосити на тому, що в епідемічний період треба значно зменшити, а краще взагалі виключити вживання алкогольних напоїв, навіть пива. Бо вони потужні руйнівники імунної системи.

А як же щодо популярного народного засобу від перших симптомів застуди – чарки горілки з перцем?

Це – міф, алкоголю приписують ті властивості, яких він немає. Навпаки, доведено, що надмірні дози алкоголю значно знижують опір організму людини до інфекцій.

Нині в школах почали кампанію щеплень проти грипу. Чи буде вона ефективна? Відомо ж, що краще це робити заздалегідь – ранньої осені...

Так, найліпше робити щеплення від вірусних інфекцій у вересні – жовтні. Коли людина вакцинується пізно, шанси не захворіти на грип падають. Зараз, поки епідемії та активного поширення вірусів немає, можна зробити щеплення. Та тільки в разі, якщо у вас немає протипоказань і вам це порекомендує лікар. Слід мати на увазі, що лише у 40% людей через два тижні після щеплення з’являються захисні титри проти грипу, у решти вони виникають аж через місяць. Є такі, у яких цих титрів, незважаючи на щеплення, не буде взагалі.

Деякі фірми, котрі випускають вакцини проти грипу, обіцяють ефект вже через сім днів...

Це малоймовірно. Є, напевно, поодинокі випадки. Але, зазвичай, стійкий ефект від вакцинації спостерігається через місяць.

Аркадію Федоровичу, що б Ви порадили з профілактичних засобів?

Якщо ви перебуваєте в осередку інфікованих на роботі, у громадському транспорті чи вдома, рекомендую вдатися до профілактичного препарату – амізон. Вживайте його по таблетці двічі на день після сніданку та вечері, запиваючи великою кількістю рідини, протягом 3–5 днів. Однак, якщо у Вас є чутливість до препаратів йоду, – його вживати не слід.

Можна застосовувати й аптечні фітопрепарати – настоянку ехінацеї пурпурової чи елеутерококу. Їх вживають по 10–15 крапель тричі на день.

Однак захоплюватися медикаментозними профілактичними засобами не слід. Бо так можна розбалансувати свою імунну систему. Щоб уберегтися від грипу, доцільно приймати вітамінні препарати. Особливо сприяє боротьбі з вірусною інфекцією вітамін С.

З метою профілактики грипу також частіше будьте на свіжому повітрі, дотримуйтеся режиму праці та відпочинку.

А яке Ваше ставлення до “бабусиних рецептів”?

Вважаю їх дійовими. І рекомендую зараз багато вживати цибулі й часнику. Не забувайте й про хрін, який є дуже ефективним у боротьбі з вірусом грипу. Однак його не слід вживати хворим на гастрит. Корисно пити гарячий чай з калиною, чорною смородиною, малиною, обліпихою.

Грип "полюбляє" слизову носоглотки. Тому користуйтеся оксоліновою маззю. Змащуйте нею порожнину носа двічі на день – уранці та ввечері. Крім того, для оброблення слизової носа згодиться олія глоду, яка також є в аптеках. Розчином цієї олії корисно полоскати горло та рот – також двічі на день. Народна традиція радить і звичайнісіньке господарське мило – як засіб для оброблення носової порожнини.

Розмовляла Наталка Максименко