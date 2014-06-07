Порошенко сподівається, що економічна частина угоди з ЄС буде підписана 27 червня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час зустрічі з президентом Литви Далею Грібаускайте.

“Я з першого моменту свого президентства був готовий підписати угоду про асоціацію, сьогодні все залежить від Європейського Союзу”, - сказав Порошенко.Читайте такожПорошенко обіцяє якнайшвидше підписати Угоду про асоціацію з ЄС

Він також пригадав події листопада 2013 року у Вільнюсі, коли тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписувати угоду в останній момент. Принагідно від подякував Грібаускайте за те, що вона фактично до останнього боролась за те, аби ця угода була підписана. Президенти пригадали, що тоді мали розмову у Вільнюсі, і Порошенко висловив переконання, що угода таки буде підписана. Грібаускайте навіть висловила припущення, що Порошенку допомогло стати президентом те, що він весь цей час вірив у людей, вірив в Україну і її європейське майбутнє.

Порошенко підкреслив, що Україна “здала самий складний екзамен у своєму житті і заплатила за нього дуже високу ціну”.

Він висловив сподівання, що тепер Україна зможе рухатись шляхом реформ і модернізації і пообіцяв, що робитиме все для цього.Читайте такожБільдт попереджає Росію утриматися від створення перешкод євроінтеграції України

Грібаускайте пообіцяла, що Литва і надалі підтримуватиме Україну.

“Якщо ви і надалі будете дотримувати свого слова, своїх обіцянок — те, що я бачила раніше і бачу тепер, то ми завжди будемо поважати країну і її керівників, які роблять те, що обіцяли. Це дуже важливо, це нова культура”, - сказала Грібаускайте.

Президенти також назвали символічним той факт, що обидва виграли президентські вибори майже одночасно і висловили сподівання, що їх співпраця буде продуктивною.