У Миколаївській області злочинці перепродавали військові пайки із США

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«У той час, коли українці всіляко намагаються підтримати українську армію, збираючи кошти, начальник продовольчого складу однієї із військових частин Міноборони на Миколаївщині через посередника збував американські сухі пайки», - говориться в повідомленні.

Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю, отримавши оперативну інформацію, провели закупівлю 45 комплектів американських сухих пайків MRE, призначених для Міністерства оборони України на підставі угоди між Урядом України та Урядом США. Продавця затримано, пайки вилучено.

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Під час допиту чоловік повідомив, що із військовим, який збував пайки, він тримав зв`язок по мобільному телефону. Наразі, особу зловмисника уже встановлено. Ним виявився начальник продовольчого складу однієї із військових частин.

Правоохоронцями за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.198 Кримінального Кодексу України (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом). Тривають слідчі дії.