До батальйону "Донбас" записалося 10 осіб з Президентського полку - Семенченко
17:22, 08 червня 2014Політика
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Сьогодні батальйон "Донбас" проводив останній призов на Майдані.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.Читайте такожБатальйон "Донбас" хоче взяти кордон "на замок": "Це наша земля, а не Луганда або Донбабве"
"...Всі хто на фронт не хоче - бережіть здоров'я. Горілка косить патріотів крутіше ніж кулі - особливо у таку спеку. P.s. тільки що записалися переводом10 осіб з Президентського полку. Петро Олексійович (Порошенко, Президент України - Ред.), відпустіть хлопців з нами?", - написав комбат.
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