До батальйону "Донбас" записалося 10 осіб з Президентського полку - Семенченко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.Читайте такожБатальйон "Донбас" хоче взяти кордон "на замок": "Це наша земля, а не Луганда або Донбабве"

"...Всі хто на фронт не хоче - бережіть здоров'я. Горілка косить патріотів крутіше ніж кулі - особливо у таку спеку. P.s. тільки що записалися переводом10 осіб з Президентського полку. Петро Олексійович (Порошенко, Президент України - Ред.), відпустіть хлопців з нами?", - написав комбат.