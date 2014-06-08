Ефект від санкцій проти Росії буде ставати все відчутніше - конгресмен США

Про це заявила член Конгресу США Марсі Каптур в інтервʼю Радіо Свобода.

«Із часом ефект від санкцій все більше даватиметься взнаки. Це стосується не лише американських санкцій, а й санкцій інших країн світу», – зазначила вона.

«Окрім загального згубного впливу на російську економіку, санкції також вплинуть на місцевих олігархів», - сказала конгресмен.

За її словами, «протягом тривалого часу приблизно півтори сотні людей в Росії контролювали понад третину усіх грошей».Читайте такожІноземні інвестиції в РФ знизяться вдвічі - дослідження

«Це – вражаюча статистика. Тож якщо застосовувати санкції цілеспрямовано на такі групи бізнесменів, незабаром росіяни усвідомлять, що політика Путіна руйнівна за своєю суттю не лише для сусідніх країн, а й для Росії. Тож давайте трошки почекаємо, щоб ефект краще проявився», – заявила Каптур.

Вона також зазначила, що очікувала від деяких країн «жорсткішої реакції».

«Проте їхня обережність пояснюється залежністю від російського газу», – додала американський політик.Читайте такожНайбільш розвинені країни попереджають Росію про посилення санкцій

Як повідомляв УНІАН, раніше США заявляли, що готові запровадити проти Росії третій рівень санкцій у разі, якщо вона і далі дестабілізуватиме ситуацію в Україні.