У Слов'янську українська артилерія обстріляла казарму бойовиків - ЗМІ
18:52, 08 червня 2014Політика
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У Слов'янську українська артилерія обстріляла так званий «Будинок купця» на вулиці Короленка, де знаходилась казарма бойовиків.
REUTERS
У цьому будинку казарму для себе обладнали терористи. Після обстрілу вони вивезли вцілілу частину озброєння з дому, повідомляють Новини Донбасу.Читайте такожБойовики з двору церкви ведуть вогонь з мінометів по позиціях силовиків і житлових кварталах Слов'янська
Сьогодні в Слов'янську українська артилерія обстріляла будівлі СБУ, міського виконкому та міліції.
Обстріл будівлі СБУ вівся невеликим коллибром, для того, щоб не постраждали заручники, які знаходяться в підвалі. Також в місті були знищені 2 заправки.
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