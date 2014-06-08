У Слов'янську українська артилерія обстріляла казарму бойовиків - ЗМІ

У цьому будинку казарму для себе обладнали терористи. Після обстрілу вони вивезли вцілілу частину озброєння з дому, повідомляють Новини Донбасу.Читайте такожБойовики з двору церкви ведуть вогонь з мінометів по позиціях силовиків і житлових кварталах Слов'янська

Сьогодні в Слов'янську українська артилерія обстріляла будівлі СБУ, міського виконкому та міліції.

Обстріл будівлі СБУ вівся невеликим коллибром, для того, щоб не постраждали заручники, які знаходяться в підвалі. Також в місті були знищені 2 заправки.