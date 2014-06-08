Євросоюз ще не готовий прийняти до свого складу Україну - МЗС Франції
Європейський Союз ще не готовий до прийому до свого складу України, заявляє міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус.
Як повідомляє «Німецька хвиля»,
за словами міністра, в Європі не згодні з тезою президента України Петра Порошенка про те, що підписання Угоди про асоціацію має стати першим кроком до повноцінного членства України в ЄС.Читайте такожЄвроінтеграція може стати національною ідеєю та об`єднати Україну - Порошенко
Увечері 7 червня в ефірі французького телеканалу i-Télé Фабіус сказав, що географічно Україна розташована в Європі, але ця країна "повинна підтримувати добрі відносини як з ЄС, так і з Росією".
Одночасно Фабіус висловив сподівання, що вступ на посаду Порошенка і його коротка зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Нормандії можуть стати початком деескалації на Україні, повідомляє AFP.
Фабіус представляв Францію на церемонії інавгурації нового президента України в Києві 7 червня.