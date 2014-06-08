У Луганську бойовики знеструмили аеропорт та мінують дорогу - очевидці

21:13, 08 червня 2014
Політика
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У Луганську терористи знеструмили аеропорт, підірвавши підстанцію

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє  спільнота "Євромайдан SOS", передає ТСН.

"Сьогодні терористи підірвали підстанцію, яка забезпечувала електрикою луганський аеропорт. Там знаходяться багато наших хлопців з різних регіонів України! Зараз вони без світла, до того ж з дня на день планується штурм аеропорту", - йдеться у повідомленні.  Читайте такожЗ'явилося відео потужного вибуху в районі луганського аеропорту

За даними активістів, наразі будівля аеропорту контролюється українськими військовослужбовцями. 

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