У Луганську бойовики знеструмили аеропорт та мінують дорогу - очевидці

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє спільнота "Євромайдан SOS", передає ТСН.

"Сьогодні терористи підірвали підстанцію, яка забезпечувала електрикою луганський аеропорт. Там знаходяться багато наших хлопців з різних регіонів України! Зараз вони без світла, до того ж з дня на день планується штурм аеропорту", - йдеться у повідомленні. Читайте такожЗ'явилося відео потужного вибуху в районі луганського аеропорту

За даними активістів, наразі будівля аеропорту контролюється українськими військовослужбовцями.