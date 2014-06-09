Башар Асад оголосив про загальну амністію

Президент Сирії Башар Асад оголосив у країні загальну амністію, повідомляє AFP з посиланням на сирійське телебачення. Амністії підлягають всі злочини, вчинені до 9 червня, пишуть "Ведомости".

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Міністр юстиції країни Наджим аль-Ахмад заявив, що президентський указ був оприлюднений в контексті «соціальної великодушності, закликів до згуртованості та мирного співіснування та успіхів сирійської армії».

Востаннє Асад оголосив загальну амністію 16 квітня. За даними сирійського телебачення, амністії підлягали «всі особи, засуджені до 16 квітня». У президентському указі зазначалося, що засуджені до смертної кари «будуть відбувати покарання у вигляді примусових робіт».

За даними правозахисників, в сирійських в'язницях утримуються близько 18 000 ув'язнених. Минулого тижня активісти заявили про звільнення кількох сотень з них.

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На минулих 3 червня виборах президента Сирії Башар Асад заручився підтримкою 89% виборців. Таким чином, він зайняв президентське крісло втретє поспіль. Термін повноважень президента в Сирії - сім років.