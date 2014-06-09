У Луганській області бойовики викрали адвоката - ЗМІ

Вчора, 8 червня близько 14.30 у м. Рубіжне Луганській області четверо бойовиків у камуфляжі, озброєні автоматами, увірвалися до квартири місцевого жителя, що працює адвокатом, силою вивели його з житла, посадили у свою машину і відвезли у невідомому напрямі.

Про це повідомляє інтернет-ресурс "0642", з посиланням на місцевих правоохоронців, які проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місцезнаходження викраденої людини.

Читайте такожУ Луганську бойовики викрали підполковника міліції і захопили військову частину