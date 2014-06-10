Тимчук: у Краматорську сили АТО знищили 40 бойовиків та машину розгородження

Про це йдеться в повідомленні керівника центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука.

"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», минулої ночі терористами з мінометів обстріляли аеродром в Краматорську. Сили АТО відкрили у відповідь вогонь. В результаті було знищено 2 міномети бойовиків і 1 інженерна машина розгородження, що використовувалася терористами", - йдеться в повідомленні.Читайте такожУ Краматорську міськрада опублікувала список підвалів будинків, де можна укритися під час обстрілу

Серед силовиків втрат немає.

За попередніми даними, близько 40 бойовиків було знищено.