Окупаційна влада дала 2 дні на знесення незаконних літніх майданчиків у Криму

Окупаційна влада Криму доручила за два дні знести незаконні літні майданчики кафе в містах півострова.

Як повідомила прес-служба уряду нелегітимної республіки, таку заяву зробив самопроголошений голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов на засіданні Ради міністрів у вівторок.

"Всі майданчики повинні бути знесені протягом двох днів. Всі повинні забути про те, що на території Криму можливе функціонування незаконних літніх кафе. Прокуратура підключиться до цього питання", - сказав прем'єр Криму.

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За його словами, відповідальність за розміщення незаконних літніх майданчиків нестимуть місцеві чиновники.

Контроль за виконанням доручення Ради міністрів покладено на віце-прем'єра республіки Михайла Шеремета.

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Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими, нелегітимна влада АРК 16 березня 2014 року провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% громадян, які брали участь у ньому, проголосували за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта із статусом республіки.

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18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Костянтинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

США, Євросоюз, Канада, Японія й інші країни відмовилися визнавати результати референдуму і застосували ряд санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.