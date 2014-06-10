Бойовики та прикордонники РФ самовільно організували пропуск через кордон у п/п "Должанський" - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначає, що з боку Росії у взаємодії з бойовиками працюють російські прикордонники.

Раніше Держприкордонслужба України заявила про закриття ряду пунктів пропуску на кордоні з Росією «у зв'язку із ситуацією з безпекою в регіоні».Читайте такожДержприкордонслужба закрила 8 пунктів пропуску на українсько-російському кордоні

Кабмін України 5 червня схвалив рішення про призупинення руху через ряд пунктів пропуску в Луганській і Донецькій областях на кордоні з РФ. У списку також значиться пункт пропуску «Должанський».

Згідно з діючою договірною базою між Україною і РФ, у разі закриття однією із сторін пункту пропуску, інша сторона також зобов'язана припинити пропуск громадян через кордон на цій ділянці.Читайте такожУ пункті пропуску «Довжанський» терористи перевіряють документи та вантажі

За даними «ІО», російській стороній було повідомлено про припинення діяльності пункту пропуску «Должанський» (і ще 7 таких об'єктів з українського боку).

Проте російська сторона з незрозумілих причин грубо порушує двосторонню договірну базу, тісно співпрацюючи з терористами, наголошує Тимчук.