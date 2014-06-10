Росія продовжує пропуск через кордон на закритих Україною пунктах - ДПСУ

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Прикордонники нагадують, що були змушені передислокувати кілька підрозділів Луганського прикордонного загону після нападів на прикордонні пункти, що несло пряму загрозу життю та здоров’ю учасників міжнародного руху. Саме з цих причин Кабінетом міністрів України, відповідно до двосторонніх домовленостей з Урядом РФ, прийнято рішення щодо тимчасового припинення руху через низку пунктів пропуску в Донецькій та Луганській областях.

Читайте такожПрикордонники в "Ізвариному" в облозі бойовиків не отримують наказів та не знають, що їм робитиЗокрема, дане рішення стосується пунктів пропуску в Донецькій області: «Маринівка – Куйбишево»; в Луганській області: «Червонопартизанськ – Гуково», «Червона Могила – Гуково», «Новоборовці – Олексієво-Тузлівка», «Краснодарський–Донецьк», «Краснодарський–Нижній Швирьов», «Сєвєрний–Донецьк», а також «Должанський–Новошахтинськ».

Про прийняте рішення МЗС України нотою від 5 червня 2014 року поінформувало російську сторону дипломатичними каналами. Також дана інформація була передана по лінії прикордонних повноважених. Тому в ДПСУ не розуміють, чому ФСБ Росії продовжує здійснювати пропуск через кордон в пункті пропуску «Новошахтинськ» та порушує двосторонні домовленості і таким чином сприяє незаконному руху через державний кордон.

Читайте такожУ пункті пропуску «Должанський» терористи перевіряють документи та вантажі«З цього приводу прикордонне відомство поінформувало МЗС України та надало всю необхідну інформацію для реагування на міжнародному рівні. Крім того направлено черговий лист прикордонній службі ФСБ Росії про необхідність припинення пропускних операцій в зазначених пунктах пропуску», - йдеться в повідомлені ДПСУ.