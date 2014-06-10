Військові розстріляної під Волновахою бригади повернулися в зону АТО

Вояки зараз працюють на блокпостах. Керівництво заявляє, що проблем з бойовим духом у хлопців нема, а всі, хто зараз служить на сході України, потрапили сюди добровільно, повідомляє Радіо Свобода.

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«Вони розуміють, що їхні товариші постраждали, вони розуміють, що Україну треба захищати, вони розуміють, що на цій території багато сепаратистів, незаконних військових формувань, які чинять безчинства, грабежі. Вони це розуміють і кажуть, що будуть до кінця», – розповів один із офіцерів бригади.