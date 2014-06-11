Цеголко вважає викликом своє призначення

Про це журналіст "5 каналу" написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ніколи не думав раніше, що працюватиму прес-секретарем президента. Зрештою я так само ніколи не уявляв, що моя країна захищатиметься від військової агресії. Ніколи не кажи ніколи", - зазначив Цеголко.

"Тому прийняв пропозицію президента як виклик. Я хочу й надалі допомагати Україні. Думаю, на новій роботі зможу навіть більше. Свою місію бачу у підтриманні максимальної відкритості і прозорості роботи президента", - додав він.

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"Думаю, працювати з Петром Порошенком буде легко. Адже він має дружні стосунки з багатьма журналістами, не втікає від них і добре говорить. В тому числі англійською", - підкреслив Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня Порошенко призначив Святослава Цеголка своїм прес-секретарем.