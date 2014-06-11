У Маріуполі затримали майора, який постачав зброю сепаратистам
02:19, 11 червня 2014Політика
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В українській армії є зрадники, які продають зброю заблокованим у Слов'янську терористам.
У Маріуполі затримали майора, який постачав зброю сепаратистам / REUTERS
Про це в ефірі "5 каналу" сказав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Є зрадники. Позавчора в Маріуполі був затриманий майор однієї з наших оборонних структур, який був викритий в продажу зброї сепаратистам. Він арештований, зараз ведеться слідство, по ньому найближчим часом будуть оприлюднені всі дані, щоб іншим не кортіло. На жаль, в кожній країні в такій ситуації знаходяться зрадники", - сказав він.
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