Bloomberg: Українська криза гальмує економіку в Східній Європі - Світовий банк
Економічне зростання країн Східної Європи може різко сповільнитися в цьому році через те, що зменшиться попит з боку Росії, проти якої США і Європейський Союз можуть ввести більш широкі санкції, якщо вона не допоможе покласти край насильству в Україні.
Про це пише Агнес Ловаш у статті під назвою «Українська криза пригнічує зростання економіки в країнах Східної Європи, вважають представники Світового банку» на сайті Bloomberg.com.
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Зростання в країнах посткомуністичного сходу сповільниться до 1,7 % в цьому році в порівнянні з 2,2 % в минулому році, заявив один з кредиторів у Вашингтоні на своєму сайті. Цей прогноз стосується Чехії, Польщі та Росії, які за оцінками Світового банку вважаються країнами з високим рівнем доходом.
Загроза додаткових санкцій проти Росії через дії Президента Володимира Путіна в сусідній Україні ставить під загрозу відновлення регіону після рецесії, яка торкнулася єврозони, і боргової кризи. Президент США Барак Обама заявив минулого тижня, що протягом декількох тижнів Путін повинен перестати підтримувати проросійських бойовиків в Україні, в іншому випадку Росію чекають більш жорсткі заходи.
«Якщо продовжиться ескалація конфлікту, не можна виключати можливість введення більш широких санкцій, які, можливо, будуть перешкоджати торгівлі і банківським потокам», - повідомлялося в доповіді Світового банку.
Зростання української економіки скоротиться на 5 % цього року після минулорічного спаду, а обсяг виробництва в Росії виросте на 0,5 % порівняно з 1,3 % в 2013 році, повідомив кредитор.
Бойові дії в східних регіонах України, де урядові війська борються з проросійськими ополченцями, вчора продовжилися після проведення тристоронньої зустрічі між представниками Росії, України і ОБСЄ в Києві, в результаті якої було досягнуто угоду про реалізацію мирного плану, запропонованого Президентом України Петром Порошенком.
У разі деескалації конфлікту економічне зростання в країнах Східної Європи може збільшитися до 3,7 % у наступному році і до 4 % в 2016 році, за винятком країн з високим рівнем доходів, у порівнянні з 2,4 % в цьому році, як оцінює Світовий банк.