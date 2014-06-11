Bloomberg: Українська криза гальмує економіку в Східній Європі - Світовий банк

Про це пише Агнес Ловаш у статті під назвою «Українська криза пригнічує зростання економіки в країнах Східної Європи, вважають представники Світового банку» на сайті Bloomberg.com.

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Зростання в країнах посткомуністичного сходу сповільниться до 1,7 % в цьому році в порівнянні з 2,2 % в минулому році, заявив один з кредиторів у Вашингтоні на своєму сайті. Цей прогноз стосується Чехії, Польщі та Росії, які за оцінками Світового банку вважаються країнами з високим рівнем доходом.

Загроза додаткових санкцій проти Росії через дії Президента Володимира Путіна в сусідній Україні ставить під загрозу відновлення регіону після рецесії, яка торкнулася єврозони, і боргової кризи. Президент США Барак Обама заявив минулого тижня, що протягом декількох тижнів Путін повинен перестати підтримувати проросійських бойовиків в Україні, в іншому випадку Росію чекають більш жорсткі заходи.

«Якщо продовжиться ескалація конфлікту, не можна виключати можливість введення більш широких санкцій, які, можливо, будуть перешкоджати торгівлі і банківським потокам», - повідомлялося в доповіді Світового банку.

Зростання української економіки скоротиться на 5 % цього року після минулорічного спаду, а обсяг виробництва в Росії виросте на 0,5 % порівняно з 1,3 % в 2013 році, повідомив кредитор.

Бойові дії в східних регіонах України, де урядові війська борються з проросійськими ополченцями, вчора продовжилися після проведення тристоронньої зустрічі між представниками Росії, України і ОБСЄ в Києві, в результаті якої було досягнуто угоду про реалізацію мирного плану, запропонованого Президентом України Петром Порошенком.

У разі деескалації конфлікту економічне зростання в країнах Східної Європи може збільшитися до 3,7 % у наступному році і до 4 % в 2016 році, за винятком країн з високим рівнем доходів, у порівнянні з 2,4 % в цьому році, як оцінює Світовий банк.