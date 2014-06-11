Окупанти Криму "наділили" так звану самооборону статусом народної дружини

Як передає кореспондент УНІАН, дружинники – це активісти так званої "Самооборони Криму", які брали активну участь у подіях лютого-березня цього року, коли Російська Федерація окуповувала територію півострова.

"Народне ополчення – народна дружина Республіки Крим – громадське об'єднання, яке бере участь в охороні громадського порядку у взаємодії з органами внутрішніх справ (поліцією) та іншими правоохоронними органами, органами державної влади Республіки Крим і органами місцевого самоврядування", - йдеться в законі, текст якого розміщений на сайті Держради.

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Штаби дружини створює Рада міністрів Криму. Штаб очолює начальник, якого визначає глава Республіки.

Фінансування народного ополчення здійснюється за рахунок добровільних пожертвувань, а також в межах коштів бюджету Криму, передбачених на фінансову підтримку дружин.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.