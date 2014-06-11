У п'ятницю Порошенку передадуть проект закону про люстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Люстраційного комітету при Кабінеті міністрів Єгор Соболєв на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Він сказав: “У п`ятницю об 11-й годині такий закон ми понесемо президенту України”.

За словами Соболєва, законопроектом пропонується звільняти не окремих посадовців, а “ініціювати набір наново всієї держави”.

Як сказав Соболєв, мають повністю, через конкурси, набиратися на роботу чиновники у державні структури, і “ми розуміємо, що йдеться про кадрову революцію”.

Читайте такожБіля Ради відбуваються мітинги проти рейдерства і за люстраціюВін зауважив, що це досить серйозне рішення для президента, але “інших шансів врятувати державу ні в президента, ні в суспільства немає”.

Соболєв наголосив, що законопроектом передбачено включення до кадрових комісій журналістів і правозахисників. Він додав, що пропонується не допускати до служби у владних структурах людей, які не здатні служити державі.

За його словами, йдеться, зокрема про колишніх керівників комсомольських і компартійних організацій Радянського Союзу, а саме “йдеться про Олександра Турчинова, Олександра Єфремова, Сергія Тігіпка та велику кількість нинішніх політиків, які потрапляють під цю категорію”.

Читайте такожТягнибок заявив, що без люстрації ні про який розвиток України мови й бути не можеЯк сказав Соболєв, також передбачена заборона участі у кадрових конкурсах “при наборі нової держави” людей, що працювали у КДБ СРСР, були агентами КДБ або навчалися у школах КДБ. “Під цю категорію, зокрема потрапляє нинішній голова СБУ Валентин Наливайченко. Киньте в мене камінь, хто скаже, що він працює ефективно й СБУ під його головуванням забезпечує потрібний для держави результат”, - наголосив Соболєв.

За його словами, також законопроектом передбачено не допускати до управління державою людей, які під час Майдану займали керівні посади і не написали заяви про звільнення.

Крім того, пропонується не допускати до посад людей, які словами чи справами підтримували окупацію Криму і зазіхали на територіальну цілісність України.

Соболєв заявив, що також передбачено не допускати до посад у міліції, прокуратурі, судах, у державних органах влади людей, які колись притягалися за корупційні діяння, які не можуть пояснити походження свого майна чи майна своїх родичів, з якими разом проживають.