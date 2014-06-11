Батальйон "Донбас" створює власне інформагентство на противагу російській пропаганді

Як сказав Семенченко, до роботи в інформагентстві залучатимуть добровольців, які мають досвід в журналістиці, ІТ-сфері, а також небайдужих громадян. На думку командира, українська влада нічого не робить у напрямі інформаційної війни, яку зараз "виграє Росія", повідомляє ТСН.

"На базі інформаційно-розвідувального центру, який ми організували при батальйоні "Донбас", ми створюватимемо агентство "Україна сьогодні". Ми закликаємо всіх, хто може бути корисним агентству, приєднуватися. Якщо держава цим не займається, цим займатимуться громадяни", - заявив Семенченко.Читайте такожБатальйон "Донбас" хоче взяти кордон "на замок": "Це наша земля, а не Луганда чи Донбабве"

На тренувальній базі Нацгвардії на Київщині батальйон добровольців "Донбас" проводив навчання з новими бійцями. Батальйон зазнав втрат під час виконання бойових завдань на сході України, і тепер відновив свої лави.