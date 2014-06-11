Батальйон "Донбас" створює власне інформагентство на противагу російській пропаганді
Командир добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко заявив про створення інформагентства "Україна сьогодні", яке діятиме на противагу пропагандистській роботі російських ЗМІ.
Як сказав Семенченко, до роботи в інформагентстві залучатимуть добровольців, які мають досвід в журналістиці, ІТ-сфері, а також небайдужих громадян. На думку командира, українська влада нічого не робить у напрямі інформаційної війни, яку зараз "виграє Росія", повідомляє ТСН.
"На базі інформаційно-розвідувального центру, який ми організували при батальйоні "Донбас", ми створюватимемо агентство "Україна сьогодні". Ми закликаємо всіх, хто може бути корисним агентству, приєднуватися. Якщо держава цим не займається, цим займатимуться громадяни", - заявив Семенченко.Читайте такожБатальйон "Донбас" хоче взяти кордон "на замок": "Це наша земля, а не Луганда чи Донбабве"
На тренувальній базі Нацгвардії на Київщині батальйон добровольців "Донбас" проводив навчання з новими бійцями. Батальйон зазнав втрат під час виконання бойових завдань на сході України, і тепер відновив свої лави.