Етінгер сподівається, що сьогодні пройдуть переговори Путіна і Порошенка
Європейський комісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер сподівається, що „паралельно” для вирішення проблемних газових питань відбудуться відповідні переговори між президентами України та Росії.
„Ми очікуємо, що паралельно також сьогодні на найвищому рівні відбудуться переговори між президентами”, - сказав він у середу на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.
Еттінгер заявив, що для того, аби вирішити спірні питання, він особисто „готовий бути доступним кожного дня”. „Ми також знаходимося у контакті по телефону з метою отримати реакцію. В наступні 24 години ми почуємо більше від глав держав та урядів, щоб змогти досягти угоди. У цій критичній ситуації ми будемо працювати у вихідні. Ще є можливість досягти домовленостей”, - впевнений коміссар.
Як повідомляв УНІАН, черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі розпочався у Брюсселі у понеділок, 9 червня, але сторони не змогли досягти домовленостей з ключових питань - ціни на газ та сплати заборгованості. У звязку з цим було прийнято рішення продовжити обговорення.
Сьогодні, 11 червня, в Брюсселі міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що російський «Газпром» введе для України режим передоплати за газ з 16 червня, якщо вона не сплатить 1 млрд 451 млн дол. заборгованості за листопад-грудень 2013 року та 500 млн дол. за квітень-травень поточного року.
За його словами, на переговори російська сторона вийшла з пакетними пропозиціями стосовно ціни газу та погашення заборгованості. „Що стосується ціни, яка обговорювалася останніми днями, то Росія пропонувала відновити знижку, яка існувала з 2013 р. по 1 квітня 2014 р. - 100 доларів за тис. кубічних метрів по формулі, яка була в угоді від 2009 року, і ввести цю знижку з квітня-травня. Це - внесок Російської Федерації в українську економіку”, - заявив Новак.
Також сьогодні, 11 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія пропонує Україні газ за ціною 385 дол. за тис. куб. – як це було за «президентства Віктора Януковича».
«Газпром» запропонував українським партнерам такі самі умови, які мав уряд Віктора Федоровича Януковича: знижка з контрактної ціни 100 дол., кінцева ціна — 385 дол. за тис. куб.», - сказав Путін. (УНІАН: тоді газ коштував 268,5 дол. за тис. куб.)
За його словами, така пропозиція Росії для України є більш ніж партнерською, але якщо її буде знехтувано, Москва перейде на інші відносини з Києвом.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.
«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів — так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.