Етінгер сподівається, що сьогодні пройдуть переговори Путіна і Порошенка

„Ми очікуємо, що паралельно також сьогодні на найвищому рівні відбудуться переговори між президентами”, - сказав він у середу на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

Еттінгер заявив, що для того, аби вирішити спірні питання, він особисто „готовий бути доступним кожного дня”. „Ми також знаходимося у контакті по телефону з метою отримати реакцію. В наступні 24 години ми почуємо більше від глав держав та урядів, щоб змогти досягти угоди. У цій критичній ситуації ми будемо працювати у вихідні. Ще є можливість досягти домовленостей”, - впевнений коміссар.

Як повідомляв УНІАН, черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі розпочався у Брюсселі у понеділок, 9 червня, але сторони не змогли досягти домовленостей з ключових питань - ціни на газ та сплати заборгованості. У звязку з цим було прийнято рішення продовжити обговорення.

Сьогодні, 11 червня, в Брюсселі міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що російський «Газпром» введе для України режим передоплати за газ з 16 червня, якщо вона не сплатить 1 млрд 451 млн дол. заборгованості за листопад-грудень 2013 року та 500 млн дол. за квітень-травень поточного року.

За його словами, на переговори російська сторона вийшла з пакетними пропозиціями стосовно ціни газу та погашення заборгованості. „Що стосується ціни, яка обговорювалася останніми днями, то Росія пропонувала відновити знижку, яка існувала з 2013 р. по 1 квітня 2014 р. - 100 доларів за тис. кубічних метрів по формулі, яка була в угоді від 2009 року, і ввести цю знижку з квітня-травня. Це - внесок Російської Федерації в українську економіку”, - заявив Новак.

Також сьогодні, 11 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія пропонує Україні газ за ціною 385 дол. за тис. куб. – як це було за «президентства Віктора Януковича».

«Газпром» запропонував українським партнерам такі самі умови, які мав уряд Віктора Федоровича Януковича: знижка з контрактної ціни 100 дол., кінцева ціна — 385 дол. за тис. куб.», - сказав Путін. (УНІАН: тоді газ коштував 268,5 дол. за тис. куб.)

За його словами, така пропозиція Росії для України є більш ніж партнерською, але якщо її буде знехтувано, Москва перейде на інші відносини з Києвом.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів — так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.