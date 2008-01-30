Яценюк: Україні «критично важливий» вступ Росії до СОТ

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відзначає, що для України важливий вступ Росії до Світовоі організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив у вівторок увечері в ефірі Чорноморської ТРК.

За словами голови парламенту, «є всі шанси», що «буквально 5-го числа (5 лютого – УНІАН) буде рішення Генеральної ради Світової організації торгівлі» щодо України.

А.ЯЦЕНЮК відзначив, що Росія не вступила до СОТ не тому, що вона не хоче, а тому що «у неї зовсім інша структура економіки, у неї зовсім інші підходи, і вона може собі дозволити не вступати до СОТ», при цьому для України «критично важливо, аби Росія була членом Світової організації торгівлі».

«Ми тоді в рівних умовах, тоді у нас є об`єктивний і зрозумілий майданчик для вирішення всіх торгових суперечок, ми тоді партнери», - відзначив голова ВР України.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що Україна «повинна зробити все» для швидкого прийняття Росії до СОТ.