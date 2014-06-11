Порошенко не виключає проведення в Донецьку круглого столу

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав під час зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Сергієм Тарутою.

У ході зустрічі основну увагу було приділено обговоренню мирного плану президента для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте такожБайден у розмові з Порошенком підтримав спільні дії з урегулювання ситуації на сході України«Нам переговори задля переговорів не потрібні, – заявив Порошенко. – Наш мирний план має стати базою для подальшої деескалації конфлікту. Терористи повинні скласти зброю».

Мирний план президента України передбачає визнання Російською Федерацією результатів президентських виборів, припинення терористами вогню і створення рятувального коридору для мирного населення, яке не бере участі у конфлікті.