Порошенко не виключає проведення в Донецьку круглого столу

19:59, 11 червня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко не виключає можливості проведення круглого столу в Донецьку за участю різних сторін конфлікту, які підтримують мирний план президента.

Порошенко не виключає можливості проведення круглого столу / @MaximEristavi

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав під час зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Сергієм Тарутою. 

У ході зустрічі основну увагу було приділено обговоренню мирного плану президента для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте такожБайден у розмові з Порошенком підтримав спільні дії з урегулювання ситуації на сході України«Нам переговори задля переговорів не потрібні, – заявив Порошенко. – Наш мирний план має стати базою для подальшої деескалації конфлікту. Терористи повинні скласти зброю».

Мирний план президента України передбачає визнання Російською Федерацією результатів президентських виборів, припинення терористами вогню і створення рятувального коридору для мирного населення, яке не бере участі у конфлікті.

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