Депутат: Терористи при проходженні мирних жителів через гуманітарний коридор чинитимуть провокації

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомляє прес-служба партії.

«Їм, терористам, не вигідно показувати гуманність українського уряду, нового Президента. Тому потрібно зробити все навпаки. Боюсь, що якраз під час проходження людей через гуманітарний коридор із зони конфлікту можуть виникнути провокації, що призведуть до загибелі українців», - зазначив депутат.

За його словами, саме загибель мирного населення має стати «картинкою» для Москви, щоб продемонструвати усьому світу, що Україна не спроможна захистити українського громадянина.

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Чумак також додав, що з терористами абсолютно неможливо проводити будь-які перемовини, тому що вони не зацікавлені у врегулюванні ситуації на сході країни.

«На всю країну були показані кадри, коли українських військових розстрілювали, а з деяких зухвало знущались і примушували стояти на колінах на державному прапорі», - зауважив депутат.

Окремо він наголосив на вкрай складній ситуації в Луганській області.

«Якщо в Донецькій області ще якось контролюється ситуація, то в Луганській - зовсім інша картина: в ній є кілька адмінрайонів, прилеглих до державного кордону, перебувають під контролем терористів. Саме звідти вони отримують постійне підкріплення і мають моральну впевненість у правильності своїх кроків та уникненні покарання», - зазначив депутат.

Тому Чумак висловив переконання, що домовлятися з терористами про виведення мирних людей з військової зони буде вкрай складно.