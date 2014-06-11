Терористи відкрили стрілянину на підприємстві Тарути - ЗМІ

Про це Gorlovka.ua стало відомо із достовірних джерел.

Одним з акціонерів "БАСу" є нинішній губернатор Донецької області Сергій Тарута.

Під час нападу було розстріляно три автомобілі на території підприємства, а одне авто спалили. З адміністративної будівлі винесли частину техніки: комп'ютери, принтери, телевізори.

"Все це відбувалося на очах співробітників, але ніхто з них не постраждав, хоча погрози на їхню адресу висловлювалися", - повідомляє видання.

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Підприємство "Бахмутський аграрний союз" займається виробництвом олії соняшникової, комбікормів, сумішів для годівлі великої рогатої худоби та домашньої птиці. До складу "Бахмутського аграрного союзу" входять ЗАТ "Південь-Агро", ТОВ "Схід-Агро", ЗАТ "Діанівська птахофабрика".

На вершині вертикальної виробничої інтеграції знаходиться Горлівський м'ясокомбінат, що випускає готову продукцію - ковбасні вироби та м'ясні делікатеси, які постачаються в роздрібну торговельну мережу під торговою маркою "Щирий кум".

Одним із засновників підприємства з часткою у 28% є нинішній губернатор Донецької області Сергій Тарута.