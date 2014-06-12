У Нацгвардії кажуть, що затримали самопроголошеного "народного мера" Маріуполя

Вночі 12 червня 2014 року, в ході проведення спеціальної операції, силами підрозділу Національної гвардії України затриманий самопроголошений так званий «народний мер» міста Маріуполя Донецької області Фоменко Олександр Григорович.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії України.

Затримання відбувалося в центрі міста, зазначається в повідомленні.

Читайте такожУ Маріуполі обрали нового «народного мера» (фото)

Відомо, що Фоменко «є організатором терористичної діяльності та сепаратистських дій на території Донецької області. Разом із громадянином Фоменком були затримані начальник комітету ДНР Маріуполя Микола Васильович Лисогор та активіст ДНР Зимницький Сергій Олександрович. Протиправна діяльність затриманих була однією із причин напруги у суспільстві та загострення криміногенної обстановки у Донецькій області».

Читайте такожУ центрі Маріуполя бойовики захопили машину з пасажирами: викрали чергового "народного мера" - ЗМІ

В ході затримання вилучено велику кількість агітаційних матеріалів для розповсюдження, а також арсенал зброї та набоїв.

Затримані передані до органів Служби безпеки України, зазначили у Нацгвардії.