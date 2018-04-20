Регіони пильнують, соціалісти комизяться, бютівці обіцяють...

Уночі біло-голубі депутати їдять морозиво й говорять про економіку

Парламентський тиждень закінчився. За цей час члени Партії регіонів продемонстрували серйозність своїх намірів та здатність виборювати собі комітети, тим часом доводячи телекамерам, що все, чого вони прагнуть, - це дотримання вимог Регламенту. (За чинним Регламентом Верховної Ради, голосування за спікера проводиться таємно, коаліція хоче внести зміни в Регламент і проголосувати за спікера та прем’єра відкрито, “в пакеті”.)

“Регіонали" не залишають бойового посту біля президії ні вдень, ні вночі – раптом коаліціянти проберуться в сесійну залу...

Піар своєму протестові вони забезпечили на рівні. Відомо, що в такому нічному “бдєніії” взяв участь і один з “акціонерів” фракції Борис Колесников.

Євген Кушнарьов каже, що голосувати за спікера та прем`єра в пакеті не можна ніяк. "Ну давайте я доберу собі до пари кандидата в прем’єри, щоб ви голосували його в пакеті разом зі мною на посаду віце-спікера", - обурювався він кореспондентові УНІАН.

У буфеті члени ПР охоче розповідали, чим займаються вночі – про що говорять (переважно про економіку), як працюють на леп-топах, їдять морозиво, і паралельно скаржилися, що апарат Верховної Ради ну просто саботує їхні вимоги. Наприклад, щоб у вихідний день до протестувальників пропустили телегрупу, керівникові апарату ВР Зайчуку телефонував особисто Андрій Клюєв.

Ще вони переповідали страшилки щодо можливості силового захоплення зали з боку Тимошенко, одне слово, усіляко підігрівали до себе інтерес.

Бокий - стопроцентний натурал

За чутками, “Регіони” активно попрацювали з фракцією соціалістів. У результаті чого Василь Волга - новий, але презентабельний та говіркий соціаліст - заявив, що фракція не голосуватиме за Петра Порошенка.

“Іване Сидоровичу! – піймала я за рукав Бокого. – Як це так? Раніше соціалісти казали, що хочуть Порошенка, а тепер від нього відхрещуються”. “Хіба я хотів Порошенка? Змилуйтеся, - відбивався Іван Сидорович. - Я хотів Порошенка? Та я – стопроцентний натурал!”

“Соціалісти стояли й стоять на тих самих позиціях, що й “Регіони”: ми проти “пакета” і ми за голосування відповідно до чинного Регламенту, - сказав Бокий. - Президент має працювати зі своєю силою (очевидно, “Нашою Україною. - Автор) так, щоб вона не вносила смуту в роботу Верховної Ради й не висувала тих кандидатів, котрі можуть викликати в суспільстві певне збурення. У тисячний раз повторюю: я за Порошенка не голосуватиму, він представляє великий бізнес.

Почувши запитання – а що, власне, змінилося за останній тиждень, - Бокий замислився.

“З “регіоналами” я почав розмовляти, розуміючи їх, а вони розуміють мене... – сказав він. - Я запеклий антикучміст, але ми розмовляємо з ними мовою закону”.

Поки що невідомо, що достеменно стало причиною такої позиції соціалістів. Кажуть, що це результат інтриг “Регіонів”, котрі обіцяють “морозівцям” усілякі блага, наприклад, спікерство Морозові.

Та як повідомили нам зі штабу СПУ, жодних проблем з голосуванням щодо Порошенка в соціалістів начебто не буде. Просто Сан Санич виборював, мовляв, собі право в майбутньому, у разі внутрішньокоаліційного конфлікту, сказати: я ж попереджав, що будуть проблеми між Порошенком та Тимошенко.

Порошенко пом`якшив Тимошенко

Блок Юлії Тимошенко вустами Олександра Турчинова та Андрія Шкіля роздавав коментарі про те, що “Регіони” готують сценарій дестабілізації країни.

Юлія Володимирівна на двох прес-конференціях підкреслила, що вона виступає за дотримання і Регламенту, і Конституції, й усі голосування відбуватимуться за законом. А щодо Порошенка-спікера, то чому й ні? Ми укладали угоду без права вето на кандидатури партнерів. Подейкують, що пом’якшення позиції - це не лише результат внутрішньокоаліційної солідарності, а й зустрічі Порошенка та Тимошенко.

Усі опитані нами депутати демкоаліції переконують, що вже наступного тижня буде розблоковано роботу Ради. Якщо ні - “бютівці” обіцяють дострокові вибори, хоча в це ніхто не вірить.

“Регіони”, хоч і не проти досягти своєю акцією “великої мети” - розвалу помаранчевої та створення широкої коаліції, - судячи з усього, готові вдовольнитися шістьма ключовими комітетами. І вже це буде перемогою, вони доведуть суспільству, уряду та Президенту, що їм не можна просто так диктувати умови.

Швидше за все різнокольорові переговори не припинятимуться усі вихідні. У понеділок країну чекає круглий стіл усіх політичних сил, широкий показовий процес переговорів, який, проте, відвертатиме увагу від переговорів кулуарних.

Лана Самохвалова