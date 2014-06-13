Місія ОБСЄ досі не має жодних вістей про 8 захоплених терористами спостерігачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

“Спеціальна моніторингова команда, на жаль, все ще не встановила спілкування з чотирма колегами з групи з Донецька та із Луганська, з якими ми втратили зв'язок 26 та 29 травня відповідно. Ми вже 18 днів нічого не чуємо від нашої донецької команди і 15 днів стосовно луганської команди”, - сказав Боцюрків.

Також він додав, що єдине, що відомо, це те, що зниклих членів моніторингової місії утримують у хороших умовах і загрози їхньому життю немає.

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Боцюрків зазначив, що моніторингова місія ОБСЄ підтримує створення гуманітарного коридору на сході України, однак його організація не входить у її повноваження.

«Якщо є якийсь механізм, який дозволить людям пересуватися зі сходу до інших регіонів, у безпечні місця, ми були б дуже раді моніторити такий коридор, але утворювати його - це не є нашими повноваженнями”, - сказав Боцюрків.

За його словами, “до нас з цього приводу зверталися так звані недержавні діячі зі сходу, й уряд України також звернувся до нас, щоб ми пояснили концепцію цього коридору. Звичайно, що на сході зараз є багато небезпек. Ми чули про нестачу води, готівки, люди не можуть отримати гроші у банкоматах, пенсії, і ми намагаємося якнайкраще звітувати про ситуацію на сході України”.

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Як повідомляв УНІАН, 26 травня було втрачено зв'язок із групою спостерігачів ОБСЄ в Донецькій області. Зниклі представники організації є громадянами Швейцарії, Данії, Естонії і Туреччини.

30 травня ОБСЄ повідомила про затримання ще однієї групи спостерігачів на сході України. Зв'язок з групою в Луганській області було втрачено ввечері 29 травня.

4 червня СБУ повідомила, що встановлено безпосередню причетність російських казацьких структур до постачання зброї терористичним організаціям, що діють на сході України, а також до викрадення представників ОБСЄ 29 травня.

8 червня один із лідерів терористичної організації «Донецька народна республіка» Андрій Пургін заявив, що дві затримані на сході України групи спостерігачів ОБСЄ знаходяться в Сєвєродонецьку Луганської області.

«За моїми даними, затримані групи ОБСЄ знаходяться в місті Сєвєродонецьку. Це чисто рефлекторне рішення, оскільки представники місії (ОБСЄ), що знаходяться там, - гарантія того, що в місті не вестимуться бойові дії», - заявив Пургін.