Посадовці МВС приховано заважають розслідуванню масових вбивств на Майдані - Махніцький

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу щодо попередніх результатів розслідування масових вбивств під час Майдану.

"На жаль, змушений зазначити, що останнім часом суттєво погіршилася робота задіяних у розслідуванні цього провадження підрозділів МВС України. Є дані, які дозволяють припустити неофіційну і приховану протидію розслідуванню, яка, можливо, чиниться деякими посадовими особами МВС. Зокрема, неякісно і несвоєчасно виконуються запити слідства ГПУ щодо надання необхідної документації, наявні також випадки відмови їхнього виконання за надуманими підставами", - заявив Махніцький.

Він зазначив, що досі не проведено вичерпних заходів з виявлення кола співробітників спецпідрозділу МВС "Беркут", які можуть бути причетні до вбивств активістів на Майдані.

"Не встановлені обставини вивезення або знищення вогнепальної зброї, яка була закріплена за працівниками спецроти", - сказав Махніцький.

Крім того, він зазначив, що керівництвом МВС без узгодження з Генпрокуратурою прийнято рішення про відрядження бійців полку спеціального призначення (колишніх працівників «Беркуту») при ГУ МВС України в м. Києві до Донецької та Луганської областей для участі в антитерористичній операції.

При цьому, як зазначив в.о. генпрокурора, частина цих бійців відряджена на схід зі зброєю, яка перевіряється на предмет використання під час масових розстрілів у центрі Києва.

Більше того, продовжив Махніцький, до Генеральної прокуратури надійшов факт про припинення виклику слідчими для допиту як свідків працівників міліції, і зокрема колишнього спецпідрозділу «Беркут», оскільки це, на їхню думку, начебто погано впливає на їх психологічний стан.

На переконання Махніцького, така позиція МВС значно ускладнює ефективність розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули більш як сто осіб, сотні було поранено, найбільше з яких - 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї. Повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів, котрі влучали демонстрантам в голову, серце та шию.

3 квітня Махніцький повідомив, що наказ про застосування зброї до мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видавав екс-президент Янукович через свою Адміністрацію, МВС та СБУ.

21 березня в.о. генпрокурора заявив, що Генпрокуратура встановила імена снайперів, які стріляли у демонстрантів на вулиці Інститутській.