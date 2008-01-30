Мельниченко вмовив Мороза на союз з Януковичем, бо той не давав гарантій Кучмі?

Екс-майор Держохорони Микола Мельниченко у інтерв’ю УНІАН заявив, що саме він вмовляв лідера соціалістів Олександра Мороза піти у коаліцію з Віктором Януковичем. Таку свою позицію Мельниченко пояснив тим, що, на його думку, посада спікера була єдиним для Мороза шансом всупереч Віктору Ющенку довести до кінця справу проти екс-президента Леоніда Кучми.

“Те, що він став спікером, я підтримував, і навіть у березні 2006 року, за тиждень до парламентських виборів, я підійшов до Мороза і сказав: «Олександре Олександровичу, ви маєте єдиний шанс довести до логічного завершення справу проти Кучми – стати спікером, і якщо потрібно, то об’єднуйтеся з Януковичем – він гарантії Кучмі не давав», - заявив Мельниченко.

Втім, екс-охоронець Кучми не упевнений, що Мороз пристав саме на його пропозицію, але коаліцію за участі СПУ та Партії регіонів вважає правильним рішенням.

“Я не знаю, чи він послухав мене, але це рішення було правильним, - сказав Мельниченко. - Мороз уже після того, як став спікером, наробив дурниць і дуже багато помилок. Зокрема, не став більш незалежним і не вів ту лінію, яка була потрібна. Він мав чудову можливість зробити так, щоб ту справу, яку він розпочав у 2000 році, довести до логічного завершення”.

Мельниченко додав, що “найбільшу особисту вину” у тому, що справу Кучми таки спустили на гальмах, несе “Юрій Луценко, який зробив так, що деяких негідників з якихось інтересів було включено до списку СПУ” (зокрема йдеться про Андрія Деркача). За словами Мельниченка, Луценко особисто поручився за Деркача, заявивши, що той “вичавлює потрошку з себе кучмізм...”

Тепер Мельниченко побоюється, що Луценко перетворюється на “зброю” на кшталт того, чим свого часу став покійний екс-голова МВС Юрій Кравченко. “Пам’ятаєте ініціативу Луценка, коли він сказав, що потрібно одному з вузів МВС дати ім’я Юрія Кравченка? Я тоді виступив з критикою і запропонував у такому разі ще й школу імені Пукача (генерал міліції Олексій Пукач – один з фігурантів справи Гонгадзе, перебуває в розшуку) відкрити”, - додав Мельниченко.

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