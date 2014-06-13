Пушилін поки що вирішив залишитися в Москві

Про це він у п'ятницю сказав в ефірі російського телеканал "Дождь".

"Я перебуваю в Москві", - сказав він.

На уточнююче запитання, коли він планує повернутися, Пушилін сказав: "Не знаю".

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Він також звинуватив українську владу в організації замаху на нього, заявивши, що українська розвідка спізнюється на кілька днів.

Як відомо, о 22.15 в четвер біля будівлі ДонОДА вибухнув мікроавтобус "Газель", який за інформацією ЗМІ належав лідеру місцевих бойовиків Пушиліну.

У лікарні Донецька померло троє постраждалих у результаті вибуху мікроавтобуса лідера донецьких терористів Дениса Пушиліна.