Під Сніжним український генерал особисто повів солдатів в атаку
00:17, 14 червня 2014Політика
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Під час бою під містом Сніжне він повів солдатів в атаку на позиції терористів, тим самих забезпечивши успіх операції.
Під Сніговим український генерал особисто повів жовнірів в атаку / inforesist.org
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Юрій Луценко.
«Армія потребує командирів-героів. У бою під Сніжним геройськи проявив себе генерал Віталій Муженко. Вже не перший раз він особисто очолив атаку. Це додало впевненості військам. Результат - підбиті танки, БТР, взята у полон колона бандформувань, які рухалися з РФ», - написав він.
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Нагадаємо, що у бою біля Снігового солдати і офіцери 79-ї аеромобільної бригади розгромили велике угруповання терористів.
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