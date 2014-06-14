Під Сніжним український генерал особисто повів солдатів в атаку

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Юрій Луценко.

«Армія потребує командирів-героів. У бою під Сніжним геройськи проявив себе генерал Віталій Муженко. Вже не перший раз він особисто очолив атаку. Це додало впевненості військам. Результат - підбиті танки, БТР, взята у полон колона бандформувань, які рухалися з РФ», - написав він.

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Нагадаємо, що у бою біля Снігового солдати і офіцери 79-ї аеромобільної бригади розгромили велике угруповання терористів.