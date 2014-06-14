Баррозу і Путін домовилися про консультації Росія-Україна-ЄС

Про згоду Володимира Путіна на ці консультації повідомляється на сайті Кремля, пише Українська правда.

Згідно з повідомленням, таку пропозицію зробив президент Єврокоміссії Жозе Мануель Баррозу.

"Було також домовлено провести консультації між Росією, Євросоюзом та Україною на експертному та міністерському рівнях в контексті Угоди про асоціацію ЄС-Україна, що готується до підписання",-- сказано в повідомленні.

Вочевидь, об'єктом переговорів стануть побоювання Росії, що після початку дії Угоді про асоціацію їхній ринок відчує засилля європейських товарів, які матимуть українське маркування, а тому експортуватимуться за нульовою митною ставкою. Відповідно, проведення багатосторонніх консультації вигідно Україні, адже в такому випадку російським урядовцям доведеться доводити обґрунтованість своїх побоювань.

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Водночас чинна редакція Угодо про утворення зони вільної торгівлі між країнами СНД дає право країнам Митного союзу в односторонньому порядку підвищувати мита на товари країн-членів угоди, у разі, якщо вони уклали аналогічний режим із третіми країнами, наслідком яких стало збільшення експорту до країн Митного союзу. Ця норма трактується експертами як елемент блокування підписання Україною та Молдовою угод із ЄС.