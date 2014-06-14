У лавах бойовиків паніка, «козаки» спішно покидають свої позиції - Тимчук

Про це керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Facebook.

«У районі населеного пункту Дьякове готові до відправлення до Росії близько 80 знищених терористів. Це російські найманці, що загинули під час контрдій сил АТО. У населених пунктах Саур-Могила і Дмитрівка зосереджено до 250 знищених бойовиків і близько 300 поранених», - відзначив він.

За словами Тимчука, «в даний час з російського боку здійснюються спроби проникнення на територію України з метою евакуації загиблих і поранених. За минулу добу було зафіксоване проникнення колон автотранспорту за підтримки авіаційної техніки Збройних сил Росії на 3-6 кілометрів углиб нашої країни на ділянках держкордону, які контролюються бойовиками».

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У Антрациті, стверджує Тимчук, «у лавах бойовиків паніка, з метою евакуації на схід формуються колони поранених, такі самі настрої спостерігаються в Сєверодонецьку. Так звані «козаки», що виступають на боці терористів, спішно залишають свої позиції в районах населених пунктів Дмитрівка і Дьякове».

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