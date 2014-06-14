У Маріуполі розстріляли авто прикордонників, троє військових загинуло

11:31, 14 червня 2014
Політика
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Після того, як прикордонники потрапили в засідку, вони викликали на підмогу батальйон "Азов"   

Фото 2000

Сьогодні близько 10.00 у Маріуполі в районі пост-мосту обстріляли машину з прикордонниками, внаслідок чого загинули двоє військовослужбовців, є поранені.

Як повідомляє сайт "0629", невідомі розстріляли з гранатомета вантажівку, в якій їхали прикордонники. Автомобіль прямував у напрямі кордону. Стрілянину відкрили з селища Аджахи. На місці працюють медики "швидкої".

Фото 2000

Рух транспорту перекрито в районі пост-мосту, площі Кірова і вулиці Артема.

11.07 Біля автовокзалу стоять 6 машин швидкої допомоги та обстріляний автомобіль "Газель". З газелі винесли тіло чоловіка у військовій формі.

11.30 Відомо, після того, як прикордонники потрапили в засідку, вони викликали на підмогу батальйон "Азов". І зараз батальйон зачищає Нижні Аджахі.

12.20 За попередньою інформацією Держприкордонслужби України - троє загиблих і четверо поранених, один із яких у важкому стані.

Відео засідки, опубліковане терористами



 

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