У Маріуполі розстріляли авто прикордонників, троє військових загинуло
Після того, як прикордонники потрапили в засідку, вони викликали на підмогу батальйон "Азов"
Сьогодні близько 10.00 у Маріуполі в районі пост-мосту обстріляли машину з прикордонниками, внаслідок чого загинули двоє військовослужбовців, є поранені.
Як повідомляє сайт "0629", невідомі розстріляли з гранатомета вантажівку, в якій їхали прикордонники. Автомобіль прямував у напрямі кордону. Стрілянину відкрили з селища Аджахи. На місці працюють медики "швидкої".
Рух транспорту перекрито в районі пост-мосту, площі Кірова і вулиці Артема.
11.07 Біля автовокзалу стоять 6 машин швидкої допомоги та обстріляний автомобіль "Газель". З газелі винесли тіло чоловіка у військовій формі.
11.30 Відомо, після того, як прикордонники потрапили в засідку, вони викликали на підмогу батальйон "Азов". І зараз батальйон зачищає Нижні Аджахі.
12.20 За попередньою інформацією Держприкордонслужби України - троє загиблих і четверо поранених, один із яких у важкому стані.
Відео засідки, опубліковане терористами