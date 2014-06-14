Біля Адміністрації президента знайшли вибуховий пристрій
12:46, 14 червня 2014Політика
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Особа, яка заклала вибухівку, була помічена, але втікла з місця, не встигнувши привести заряд у бойове положення
Біля Адміністрації президента знайшли вибуховий пристрій / president.gov.ua
Сьогодні вночі біля одного із в’їздів до будівлі Адміністрації президента України на вулиці Банковій наряд Управління державної охорони виявив саморобний вибуховий пристрій.
Як повідомили УНІАН в УДО, за попередніми даними, пристрій складався із кількох гранат Ф-1 та РГД, додаткових уражаючих елементів та мобільного телефона.
Особа, яка заклала вибухівку, була помічена, але втікла з місця, не встигнувши привести заряд у бойове положення.
За даним фактом працюють фахівці УДО, СБУ, МВС.
У свою чергу, у прес-центрі Служби безпеки України УНІАН повідомили, що вилучені предмети направлено на експертизу.
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