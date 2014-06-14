Біля Адміністрації президента знайшли вибуховий пристрій

Сьогодні вночі біля одного із в’їздів до будівлі Адміністрації президента України на вулиці Банковій наряд Управління державної охорони виявив саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН в УДО, за попередніми даними, пристрій складався із кількох гранат Ф-1 та РГД, додаткових уражаючих елементів та мобільного телефона.

Особа, яка заклала вибухівку, була помічена, але втікла з місця, не встигнувши привести заряд у бойове положення.

За даним фактом працюють фахівці УДО, СБУ, МВС.

У свою чергу, у прес-центрі Служби безпеки України УНІАН повідомили, що вилучені предмети направлено на експертизу.

