Російські прикордонники затримали на Луганщині журналістку Hromadske TV

Як повідомляє Громадське телебачення, Станко готувала включення у прямий ефір. Востаннє вона виходила на зв’язок телефоном з редактором телеканалу близько 13.00.

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