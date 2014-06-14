Російські прикордонники затримали на Луганщині журналістку Hromadske TV

15:40, 14 червня 2014
Політика
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Журналістку Громадського телебачення Анастасію Станко близько 12.30 затримали російські прикордонники в українському населеному пункті Мілове Луганської області на кордоні з Російською Федерацією.

Анастасія Станко

Як повідомляє Громадське телебачення, Станко готувала включення у прямий ефір. Востаннє вона виходила на зв’язок телефоном з редактором телеканалу близько 13.00.

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Перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема заявив, що українські прикордонники знають про затримання журналістки і працюють над вирішенням проблеми.

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