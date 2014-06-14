Більшість із загиблих в Луганську - з Дніпропетровської області - журналіст

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналіст Борис Філатов.

"З 49 осіб загинули 9 - члени екіпажу із Запорізької області. Два десантника з Донецька, по одному: з Херсона, Одеси, Харкова, Луганська, Кіровограда. Решта 32 людини з нашої області: Дніпро - 10 осіб, Кривий Ріг - 6, Павлоград - 2, Дніпродзержинськ-2, Нікополь-2. Інші хлопці з сільських районів Дніпропетровщини", - повідомляє Філатов.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею «теракт».