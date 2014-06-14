Під час обстрілу в Маріуполі 5 прикордонників загинули і 7 поранені

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, автомобілі направлялися з вантажем провізії та речового майна до підрозділів державного кордону. Обстріл вівся з автоматів та гранатометів. Військовослужбовці прийняли бій. Під час протистояння загинуло 5 прикордонників, ще 7 отримали поранення. Пораненим надана перша медична допомога, вирішується питання щодо направлення їх у більш безпечні регіони для подальшого лікування.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 15 червня, в Україні оголошено день жалоби за військовими і прикордонниками, які загинули сьогодні під час проведення антитерористичної операції.

Згідно повідомлення прес-служби президента України, таке рішення прийняв глава держави Петро Порошенко.

Він висловив глибокі співчуття родинам загиблих.

"У неділю я оголошую день жалоби за нашими військовими. Це велика втрата не лише для родин загиблих, а й для цілої країни. Україна в скорботі, але ми рішуче продовжуємо боротьбу за мир", – наголосив Порошенко.

"Усі, хто причетний до цинічного терористичного акту такого масштабу, обов'язково будуть покарані. Україні потрібен мир. Проте терористи отримають адекватну відповідь," – заявив глава держави.

Президент доручив скликати засідання Ради національної безпеки і оборони, а також доручив Кабінету міністрів надати допомогу родинам загиблих.

Сьогодні, 14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».