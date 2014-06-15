Під Слов'янськом знищили 3 терористів, 2 взяли в полон - Нацгвардія

Сьогодні, 15 червня, в районі селища Юрківка під Слов`янськом Донецької області, при спробі терористів прорватися через блокпост, що охороняють гвардійці Національної гвардії України, зав’язався нетривалий бій.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної гвардії України, у результаті протистояння трьох терористів було знищено, двоє затримані та дають свідчення.

З боку правоохоронців втрат немає.