Під Слов'янськом знищили 3 терористів, 2 взяли в полон - Нацгвардія
10:45, 15 червня 2014Політика
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З боку правоохоронців втрат немає.
Нацгвардія повідомляє про нових знищених бойовиків / Фото: Facebook Ігор Савчук
Сьогодні, 15 червня, в районі селища Юрківка під Слов`янськом Донецької області, при спробі терористів прорватися через блокпост, що охороняють гвардійці Національної гвардії України, зав’язався нетривалий бій.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної гвардії України, у результаті протистояння трьох терористів було знищено, двоє затримані та дають свідчення.
З боку правоохоронців втрат немає.
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