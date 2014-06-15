На Дніпропетровщині дні жалоби за загиблими військовими триватимуть до 27 червня - ОДА

На Дніпропетровщині дні жалоби за загиблими 14 червня військовослужбовцями триватимуть до 27 червня. Про це йдеться у розпорядженні голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського.

«Період до 27 червня 2014 року оголосити днями скорботи, відмінити всі розважальні заходи, внести відповідні зміни до регіональних теле- та радіопередач», - йдеться у розпорядженні.

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Як повідомляв УНІАН, указом президента України у неділю, 15 червня, в Україні оголошено день жалоби за військовими і прикордонниками, які загинули під час проведення антитерористичної операції.

Розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації на Дніпропетровщині 15 та 16 червня 2014 року оголошено днями жалоби.

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«У зв'язку із загибеллю 14 червня 2014 року військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, оголосити в Дніпропетровській області 15 і 16 червня 2014 року днями жалоби», - йдеться у розпорядженні.

Учора, 14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

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Того ж дня у Маріуполі внаслідок обстрілу колони транспорту троє прикордонників загинули і четверо отримали поранення. Колона попала під обстріл з автоматів і гранатомета на околиці міста, поблизу заводу "Азовсталь".